El aumento del gasto en defensa en Alemania es una inversión en la paz, según el Ifo

"El aumento del gasto en defensa se debe considerar principalmente una inversión en el mantenimiento de la paz, incluso si implica recortes en el gasto social", consideró Fuest este viernes en un comunicado.

"La retirada de Estados Unidos de Europa y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania constituyen argumentos sólidos para que Alemania redoble sus esfuerzos por garantizar su propia defensa", afirmó Fuest.

"En caso de guerra, las repercusiones económicas serían mucho mayores", considera el presidente del Ifo en un comunicado.

Durante la campaña electoral, los partidos AfD de extrema derecha (Alternativa para Alemania) y BSW de izquierda (Alianza Sahra Wagenknecht) abogaron por una reducción del gasto en defensa en favor de un mayor gasto social.

Fuest recuerda el debate sobre la Decisión de Doble Vía de la OTAN en la década de 1980, cuando el canciller socialdemócrata Helmut Schmidt impulsó el despliegue de armas nucleares en Alemania.

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El Doble Acuerdo, adoptado el 12 de diciembre de 1979, fue una estrategia militar y diplomática fundamental de la Guerra Fría para defenderse del despliegue masivo de los nuevos misiles nucleares soviéticos SS-20 en Europa.

"Esto también fue una inversión en la paz, que permitió a Alemania seguir prosperando económicamente", según Fuest.

El economista también critica el argumento de que el gasto en defensa actúa como un estímulo económico para la industria alemana.

A corto plazo, los contratos de defensa podrían ayudar a mantener la demanda pero a medio y largo plazo, otros sectores se enfrentarán a una escasez de ingenieros y otros trabajadores cualificados, que estarán en la industria de defensa, dijo Fuest.

Los efectos macroeconómicos significativos del aumento del gasto en defensa se producen cuando los fondos se destinan a la investigación y el desarrollo.

Muchas tecnologías tienen aplicaciones tanto militares como civiles y por ello otros sectores también se benefician de ellas.

Sin embargo, Fuest dijo que, en la práctica, solo una parte pequeña del presupuesto de defensa de Alemania se destina actualmente a la investigación.

El Gobierno alemán malversó más de un tercio de la deuda adicional destinada al gasto en defensa en 2025 y lo usó en gasto de consumo, como gasto social y el pago de intereses, consideró el Ifo recientemente en otro estudio.

En concreto un 38,5 % de la deuda adicional contraída por el Gobierno alemán en 2025 para gastos relacionados con la defensa y la seguridad "no se utiliza para aumentar el gasto en este sector" según la investigadora del Ifo Emilie Höslinger.