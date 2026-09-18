El IBEX 35 pierde un 1,6 %, la mayor caída desde julio, pero mantiene los 19.500 puntos

En la que es su mayor caída desde julio, el selectivo español cedió 318 puntos, aunque logró mantener el nivel de los 19.500.

La bolsa española despide la semana con pérdidas superiores al 1,6 % y se queda en los 19.513 puntos. Pese a los descensos de este viernes, en lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 12,75 %.

La bolsa española arrancaba la jornada con retrocesos del 0,15 %, que se fueron incrementando hasta el cierre, en una sesión en la que el Banco de Japón subió los tipos de interés, tal y como descontaba el mercado, y en la que el petróleo cae un 0,22 % hasta los 104,60 dólares el barril.

De los grandes valores, Telefónica perdió un 4,77 %; Santander, un 3,3 %; BBVA, un 1,91 %; Inditex, un 1,26 %; Iberdrola, un 1,12 %; y Repsol, un 0,5 %.