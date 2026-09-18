El máximo acto empresarial de Bolivia se inaugura entre pedidos de recuperación económica

La exposición abrió sus puertas a las 17:00 hora local (21:00 GMT), pero el acto central inició unas horas después con la presencia del presidente Rodrigo Paz, autoridades locales, legisladores y representantes de los principales sectores productivos.

El presidente de Fexpocruz, Klaus Frerking, explicó las dificultades por las que atravesó durante los últimos años el sector productivo y empresarial de Santa Cruz, la región motor económico de Bolivia, principalmente por la falta de divisas y el desabastecimiento de combustibles.

"No pedimos privilegios, no queremos ventajas ante nadie, queremos trabajar, competir y generar empleo, pero para hacerlo necesitamos condiciones", fue el pedido de Frerking.

Frerking pidió al Gobierno seguridad jurídica, flexibilidad para planificar a futuro y que "se garantice el combustible y la energía que necesita el aparato productivo".

La Fexpocruz se desarrolla justo cuando esta jornada el Senado del país sancionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares destinados a fortalecer las reservas internacionales y la estabilidad económica del país.

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A su turno, Paz destacó ante los asistentes la aprobación del financiamiento del organismo multilateral y exhortó a que la "nueva Bolivia" que está surgiendo tenga como centro el "desarrollo".

Paz dijo que los bloqueos de caminos, como los que afrontó su Administración durante mayo y junio, con "muerte", no forman parte de la visión de desarrollo que el país necesita, misma que es impulsada por los sectores que buscan producir.

El mandatario comparó los cambios que inició desde que asumió la Presidencia en noviembre del año pasado como "ordenar la casa" tras la situación heredada por las casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Esta versión de la Fexpocruz, que estará abierta al público hasta el próximo 27 de septiembre, busca atraer a unos 500.000 visitantes con la participación de más de 2.000 marcas expositoras y delegaciones de más de una treintena de países.

Tiene previsto un espacio para la realización de una rueda de negocios y se prevé que mueva alrededor de 1.400 millones de bolivianos en transacciones e intenciones de negocio.

La realización de la feria exposición coincide con la efeméride departamental de Santa Cruz, que se conmemora cada 24 de septiembre.