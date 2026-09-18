El Museo de Bellas Artes de Bilbao reabrirá con 180 obras de paisajes de América Latina

La exposición ofrece "un billete especial para hacer un viaje fascinante al Nuevo Mundo" a través de dibujos, pinturas, grabados, libros y fotografías que componen "un inmenso atlas de reconocimiento de Latinoamérica, creado por los viajeros europeos y norteamericanos", que reunieron a lo largo de su vida los coleccionistas venezolanos Patricia Phelps y su esposo Gustavo de Cisneros, adelantó el director del museo, Miguel Zugaza.

'Visiones de Ultramar' es quizás, según Zugaza, la colección menos conocida de las que conformaron, ya que solo se ha exhibido una vez anteriormente, y llega a Bilbao bajo el patrocinio de la Fundación BBVA.

El Bellas Artes iba a presentar esta muestra en 2020 pero se frustró por la pandemia del coronavirus y Zugaza ha dedicado "emocionadamente" el proyecto a Gustavo de Cisneros, fallecido en 2023.

Ese tiempo de espera "ha permitido madurar el proyecto" y la comisaria de la exposición, Estrella de Diego, ha ajustado "la lectura de estas estampas de ultramar desde la actual revisión de la historia colonial", reflexionó.

El actual director artístico del Museo de la Universidad de Navarra, Gabriel Pérez-Barreiro, ha explicado que "la colección nació en la década de los 80 con la compra de un cuadro del pintor barroco Frans Post de 1638, que refleja la época colonial de Brasil, pintada por un pintor holandés".

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"La originalidad" de esta colección reside en la posibilidad de contemplar "paisajes desde el Río Grande hasta el estrecho de Magallanes, incluyendo el Caribe, es decir, que realmente es una visión panamericana", destacó.

Entre las obras hay, por ejemplo, un paisaje pintado por Camille Pissarro, artista que nació en las Islas Vírgenes, donde empezó su trayectoria aunque años después triunfó en París. También destaca la sala dedicada a las expediciones de Auguste Morisot por el Orinoco, en Venezuela, con fotografías, dibujos de paisajes y animales, además de un diario de su viaje.

Adquirida por el museo de Bilbao en 2025, la instalación supone una relectura de aquel proyecto sobre la colección de arte inca que el poeta bilbaíno Juan Larrea (1895-1980) reunió en Perú en 1930 y donó a la República española en plena guerra civil (1936-1939).

La colección es ahora parte del Museo de América, del que Mendizabal también toma prestadas algunas piezas para esta muestra.