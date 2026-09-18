El rey malasio concede a exlíder Najib Razak pasar en casa resto de condena por corrupción

La agencia pública malasia Bernama informó de que la decisión del sultán Ibrahim Iskandar fue autorizada al término de una reunión de la Junta de Indultos del país, encabezada por el monarca, a quien Najib -que gobernó entre 2009 y 2018- había pedido en numerosas ocasiones el indulto.

Najib cumple desde 2022 una sentencia de 12 años de prisión -rebajada a 6 años en 2024- por siete delitos de corrupción relacionados con el fondo 1Malaysia Development Berhard (1MDB), tras ser hallado culpable del desvío de 42 millones de ringgit (8,7 millones de euros) de SRC International, filial del 1MDB, a sus cuentas.

La medida le permitirá "cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario hasta el 23 de agosto de 2028, sujeto al pago de una multa de 50 millones de ringgits (1,2 millones de dólares)", dice el reporte de Bernama.

Según varias investigaciones judiciales, hasta 4.500 millones de dólares fueron desfalcados del 1MDB, con 681 deparando en las cuentas del exdirigente, en un escándalo protagonizado también por su socio, el fugitivo Jho Low, que salpicó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr por regalos a éstos concedidos por el malasio.

Tras varios procesos judiciales, el exmandatario fue declarado culpable de "apropiación indebida" de 10 millones de dólares e igualmente responsable de la malversación de otros 565 millones, por lo que acumuló 21 años de condena, de los que cumplirá seis gracias al indulto real.

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Ante la previsión de que el rey concediera el arresto domiciliario en la reunión de la Junta de Indultos, numerosos medios de comunicación se apostaron este viernes a las afueras de la residencia del exmandatario, de 73 años.

Najib, quien se convirtió en 2022 en el primer mandatario malasio en entrar en prisión, defiende su inocencia y aseguró en los juicios que los fondos hallados en sus cuentas proceden de donaciones de un príncipe saudí.

El político -hijo del ex primer ministro malasio Abdul Razak Hussein- mantuvo una fotografiada amistad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y está casado con Rosmah Mansor, también declarada culpable de corrupción y condenada a 10 años en 2022, quien mantiene activo un proceso de apelación sin haber entrado a prisión.

Además de Malasia, otros países, entre ellos Estados Unidos, Suiza y Singapur, investigan la malversación del 1MDB, cuya trama de corrupción salió a la luz en 2015, cuando una investigación periodística expuso el desvío multimillonario desde el fondo de inversión estatal a las cuentas privadas de Najib, fundador del mismo cuando era jefe del Gobierno de Malasia.