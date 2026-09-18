Filipinas denuncia que un barco chino "embistió deliberadamente" contra uno de sus navíos

El incidente ocurrió dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) del país, a unas 54 millas de la costa de la turística provincia de Palawan, según informó el portavoz de los guardacostas filipinos, Jay Tarriela, en un comunicado publicado en las redes sociales.

La colisión tuvo lugar en torno a las 11:48 hora local (7:48 GMT), cuando la Guardia Costera de China realizó varias "maniobras peligrosas", según Tarriela, acercándose a menos de 10 metros de la embarcación, para más tarde colisionar con ella, provocando varios daños en el lado estribor del buque.

Según la versión de Filipinas, el barco chino golpeó el navío, perteneciente a la oficina de pesca y recursos acuáticos de Manila, que se encontraba en la zona dando subsidio de combustible a los pescadores filipinos.

Entre los daños registrados, el buque presenta barandillas rotas, estructuras de soporte metálicas deformadas y escombros en la zona de la cubierta, según informó el portavoz, que acompañó el mensaje de una serie de vídeos y fotografías del incidente.

"La Guardia Costera de China embistió deliberadamente a un buque civil del Gobierno que realizaba una misión humanitaria y de subsistencia, poniendo en peligro la vida de la tripulación filipina", denunció Tarriela.

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Manila y Pekín mantienen un prolongado pulso por la soberanía de varias islas y arrecifes en el Mar de China Meridional, por donde transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga el 12 % de los caladeros globales y posibles reservas de petróleo y gas.

Las tensiones en la zona se han intensificado desde la llegada al poder en 2022 del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., cuyo Gobierno ha reforzado su alianza con Estados Unidos y ha adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio frente a las reivindicaciones chinas.

Además de Filipinas y China, país que reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, la tensión también afecta en menor medida a Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán, que también tienen reivindicaciones territoriales en la región.