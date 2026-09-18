FundéuRAE: votación del nuevo diseño de los billetes de euro, claves de redacción

1. La “zona del euro”, la “zona euro” y la “eurozona”, con minúsculasLas tres expresiones, válidas para referirse al conjunto de los países que participan de la moneda única, se escriben con minúsculas iniciales.

2. El “euro”, con minúsculaLos nombres de las monedas se escriben con minúscula, por lo que lo apropiado es “el euro”, no “el Euro”.

3. Los símbolos € y EUR, usoTanto el símbolo € como el trilítero EUR se emplean en general solo acompañando a una cifra concreta, por lo que no es indicado usarlos para hablar de la moneda en sí (“Rediseño del euro”, no “Rediseño del € / EUR”). EUR se separa con espacio de la cifra, mientras que € solo lo lleva si se pospone a la cifra, uso habitual en España (“El billete de 10 €”), y prescinde de él si la antecede, como es normal en América (“El billete de €10”).

4. “Maria Callas”, “Ludwig van Beethoven”..., escritura adecuadaVarios de los diseños tratan el tema de la cultura europea. Cabe hacer las siguientes consideraciones sobre los protagonistas de dicho tema:

En el nombre de Maria Callas, escribir “Maria”, sin tilde, es adecuado, pues es la forma original de este nombre extranjero.

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En los nombres de Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci y Bertha von Suttner, lo indicado es que el segundo elemento (“van”, “da”, “von”) se escriba con minúscula al citarse el nombre completo. Sí es apropiado escribirlo con mayúscula si se obvia el nombre de pila: “El billete de cien rinde homenaje a Da Vinci”.

Al hablar de Marie Curie y de Bertha von Suttner es frecuente aludir al Premio Nobel. Si se refiere al galardón (y a la especialidad), se emplea la mayúscula: “Marie Curie ganó el Premio Nobel de Física y también el de Química”. En cambio, si se habla de la persona en sí, se utiliza la minúscula: “La premio nobel de la paz Bertha von Suttner aparece en el billete de doscientos”.

La obra fundamental de Miguel de Cervantes es el “Quijote”; en esta mención abreviada del título, solo se escribe con mayúscula (y con cursiva) la palabra “Quijote”.

5. “Las aves”, pero “el ave”El otro motivo disponible en la votación es el de los ríos y las aves. El sustantivo “ave” es femenino, pero, al empezar por el sonido de /a/ tónica, se emplea con el artículo “el” cuando lo antecede inmediatamente (“el ave”); también suelen usarse en este caso los determinantes “un”, “algún” y “ningún”. En los demás contextos, lo apropiado son las formas femeninas (“las aves”, “esta ave”, “una única ave”...).

Por otra parte, conviene recordar que los nombres comunes de aves se escriben con minúscula: “treparriscos”, “martín pescador”, “avoceta”...

6. “BCE”, sin puntos ni espaciosLa institución monetaria encargada de elegir el nuevo diseño final es el Banco Central Europeo, cuya sigla es “BCE”, escrita sin puntos ni espacios intermedios.

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