Gobierno y oposición de Venezuela, cerca de pacto para transferir oro de Londres a N. York

Según este acuerdo, adelantado al periódico británico por cuatro fuentes en las negociaciones, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez conseguiría volver a controlar el oro, pero no podría vender inmediatamente las reservas.

Sin embargo, el Ejecutivo sí que podría utilizar este oro como garantía para lograr préstamos con organismos que vayan destinados a financiar gastos, como la reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio, algo que la propia Rodríguez lleva solicitando desde la tragedia.

Se trataría de un nuevo resultado concreto de este proceso de negociación, en el que participa una parte de la oposición de la Asamblea de 2015, pero no la representada por María Corina Machado y Edmundo González, y que está apoyado por Estados Unidos.

La segunda ronda de diálogos entre el chavismo -representado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez- y esta oposición liderada por la exdiputada Dinorah Figuera comenzó este jueves en Caracas, después de un primer ciclo finalizado el 12 de agosto, donde ya se lograron acuerdos concretos también sobre estas reservas de oro.

Las partes acordaron entonces la renovación completa del Supremo, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

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Este mismo martes, el ministro británico para América Latina, Chris Elmore, aseguró que Reino Unido acogió con "satisfacción" las conversaciones políticas, en un escrito que entregó ante el Parlamento de Londres, en el marco de una actualización sobre el estado de relaciones diplomáticas con Venezuela, bajo la cual el Reino Unido decidió nombrar a un embajador en Caracas.

Como respuesta, el Gobierno de Venezuela celebró que el Reino Unido elevara el nivel de relaciones diplomáticas con la designación de un embajador en este país, al tiempo que apostó por recuperar sus recursos, en aparente referencia al oro retenido en Inglaterra.

El Estado venezolano tiene bienes y fondos congelados en el exterior, como 31 toneladas de lingotes de oro -que al precio actual cotizarían por 4.000 millones de dólares- depositadas en el Banco de Inglaterra.

La disputa por recuperar este oro comenzó en 2019 cuando varios gobiernos, incluido el británico y el estadounidense, reconocieron al expresidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como presidente de Venezuela y sancionaron al gobierno del entonces mandatario Nicolás Maduro.