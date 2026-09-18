La parte europea de Rusia empieza a votar en primeras elecciones legislativas de la guerra

Los colegios electorales abrieron en la capital rusa, Moscú, a las 08.00 hora local (05.00 GMT), nueve horas después que en el distrito de Chukotka y la península de Kamchatka, las dos regiones más orientales de este país.

Según el alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, más de 350 drones enemigos que se dirigían a la capital han sido derribados desde la tarde del jueves, mientras el Ministerio de Defensa estimó en 629 los aparatos no tripulados abatidos en toda la geografía nacional.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas durante los próximos tres días para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

También podrán ejercer su derecho al sufragio los rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 colegios, muchos de ellos en legaciones diplomáticas.

Teóricamente, pueden votar más de 1,8 millones de rusos en el extranjero, aunque se han reducido el número de colegios en países como Alemania, donde habrá sólo dos frente a los 16 de la anterior votación, o en Israel, con tres en lugar de trece.

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Al respecto, la portavoz de Exteriores, María Zajárova, acusó a Occidente de lanzar una campaña con el fin de "torpedear las elecciones", algo que ha reiterado el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

El voto electrónico, muy criticado por la oposición, está disponible en 32 regiones rusas, donde viven más de 48 millones de electores, aunque sólo una minoría han solicitado esa opción.

Los habitantes de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022 -Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia- votarán por primera vez en unas elecciones parlamentarias. En particular, en Donetsk comenzó a votarse por adelantado el 8 de septiembre, por motivos de seguridad.

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó a los rusos a votar para contribuir a la victoria en la guerra en Ucrania, en lo que coinciden diez de los once partidos que concurren en estas elecciones.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos.

Se espera que otros tres o cuatro partidos accedan al arco parlamentario, liderados por los comunistas, que han criticado el voto electrónico, al considerarlo una herramienta de manipulación.

El único partido que se opone a la guerra, Yábloko, no estará en la papeleta al haber sido excluido por el Tribunal Supremo, pero un centenar de sus candidatos aún tienen opciones de lograr un acta de diputado por circunscripciones electorales.

Un 59 % de los rusos aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz, según una encuesta del Centro Levada, pero el Kremlin se niega a declarar un alto el fuego.

Rusos y ucranianos no han acordado ninguna tregua -sí lo hicieron para la reciente visita a ambas capitales de los emisarios de EE.UU-, por lo que no se descartan ataques durante las próximas 72 horas.