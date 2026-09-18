La UA condena los ataques hutíes contra objetivos civiles saudíes y barcos en el mar Rojo

La Comisión sigue con "profunda preocupación" la reciente escalada militar en la región del mar Rojo, según un comunicado emitido a última hora del jueves.

La UA reprobó "los ataques perpetrados por los hutíes contra objetivos civiles e infraestructuras económicas en Arabia Saudí, así como los ataques y amenazas contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo".

La Comisión expresó especial inquietud por las informaciones sobre "intentos de ataque dirigidos contra La Meca y otras ciudades santas" de Arabia Saudí.

"Los lugares sagrados, así como los civiles y peregrinos que los visitan, deben estar plenamente protegidos y no deben, bajo ninguna circunstancia, convertirse en objetivos de acciones militares", subrayó.

Asimismo, reafirmó el principio de libertad de navegación en el mar Rojo y a través del estrecho de Bab al Mandeb, de conformidad con el derecho internacional.

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"Cualquier acción destinada a obstaculizar o amenazar la navegación a lo largo de esta ruta marítima estratégica supone un grave riesgo no solo para los Estados ribereños, sino también para el comercio internacional, las cadenas de suministro mundiales, la seguridad energética y las economías africanas", enfatizó.

La Comisión destacó que la seguridad del mar Rojo y el citado estrecho constituye un "interés estratégico fundamental" para África.

La AU advirtió, además, del riesgo de una mayor regionalización de los enfrentamientos en curso en Oriente Medio, "cuyas consecuencias en materia de seguridad, así como las repercusiones humanitarias y económicas, afectarían directamente al continente africano".

Por último, la Comisión defendió "priorizar el diálogo" para evitar una mayor expansión de las hostilidades y preservar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región del mar Rojo.

Las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente intensificaron el martes sus operaciones contra los rebeldes hutíes en varios frentes, con ataques contra sus posiciones y concentraciones de tropas en las gobernaciones de Marib (centro-norte) y Taiz (suroeste), así como en la costa occidental.

Por su parte, los rebeldes -aliados de Irán- denunciaron que el régimen saudí ha continuado sus agresivos ataques aéreos contra Yemen, lanzando más de 350 incursiones en apenas unos días.

Arabia Saudí interviene en Yemen desde marzo de 2015 al frente de una coalición con el objetivo de frenar el avance de los rebeldes hutíes y respaldar al Gobierno reconocido internacionalmente.

Yemen pidió esta semana ante la ONU frenar a los hutíes para evitar que "chantajeen" al mundo con el estrecho de Bab el Mandeb, clave para más de un 10 % del comercio mundial y que ha cobrado especial importancia tras el bloqueo de Ormuz.