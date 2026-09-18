Las relaciones diplomáticas con Cuba "están rotas", confirma el Gobierno de Costa Rica

Una fuente del Ministerio de Exteriores confirmó la ruptura de relaciones y agregó que se remonta a marzo pasado, cuando el entonces presidente Rodrigo Chaves y su canciller Arnoldo André anunciaron el cierre de la embajada en La Habana debido al deterioro de los derechos humanos en la isla y pidieron a Cuba el cierre de la suya en San José.

Sin embargo, el Gobierno costarricense no se había referido públicamente a esa decisión como una ruptura total de relaciones.

Una actualización diplomática que hizo este viernes el actual canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, en plena visita a Estados Unidos, y después de reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En una entrevista con el medio Miami Herald dijo que su país rompió relaciones con Cuba y que la decisión no se limitó al cierre de embajadas y el retiro de personal.

La embajada de Costa Rica en La Habana no contaba con personal diplomático desde el 5 de febrero pasado y, según dijo el Gobierno costarricense en marzo, el cierre constituyó una "señal firme de preocupación y una invitación a que se produzcan cambios significativos que permitan restablecer las condiciones necesarias para un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas".

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Por su parte, el entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó ese mismo día que el Gobierno "no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de esa isla hermosa".