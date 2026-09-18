Macron apostará por la "acción" ante multiplicación de crisis en último discurso en la ONU

Macron pronunciará el martes su último discurso como jefe de Estado de Francia ante la Asamblea General de la ONU, durante una visita de dos días y medio a Nueva York en la que abordará la guerra de Ucrania, Oriente Medio, la energía, el cambio climático y la regulación de la inteligencia artificial.

"El mensaje es el de la acción. No ha llegado el momento del balance", dijeron fuentes del Elíseo.

Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, considera que la ONU atraviesa un momento difícil por los bloqueos de las grandes potencias, las dificultades presupuestarias y la creciente demanda de mayor peso de los países del Sur Global.

París quiere impulsar nuevas coaliciones entre Estados, organizaciones internacionales, empresas y ONG para avanzar en cuestiones concretas.

En su discurso, Macron buscará presentar iniciativas prácticas, más que una nueva doctrina sobre el orden internacional, en ámbitos como la inteligencia artificial, la protección de la infancia en internet, la ayuda al desarrollo, los océanos y las crisis internacionales.

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Macron se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y está trabajando en encuentros con otros dirigentes de Oriente Medio, incluido el presidente iraní. El Elíseo también espera poder organizar una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump.

En Ucrania, Francia quiere mantener su apoyo a Kiev, reforzar sus capacidades de defensa antiaérea y aumentar la presión sobre Rusia. París también pretende explorar vías para una negociación que tenga en cuenta los intereses de Ucrania y de sus socios europeos.

En cuanto a Oriente Medio tendrá un peso destacado, Macron participará en una reunión de alto nivel sobre la solución de dos Estados para israelíes y palestinos, junto a Reino Unido y otros países.

El encuentro se celebrará un año después de la declaración de Nueva York y del reconocimiento francés del Estado palestino.

Según el Elíseo, servirá para establecer prioridades para los próximos seis meses: ayuda humanitaria y recuperación inicial de Gaza, desmantelamiento del arsenal de Hamás, estabilidad financiera de la Autoridad Palestina y aplicación de reformas, incluida la preparación de elecciones.

Francia reclamará también el fin de la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y la reanudación de un proceso de negociación creíble. El Elíseo dijo que sus exigencias se dirigirán a ambas partes, tanto a Israel por los asentamientos como a los palestinos por las reformas y las elecciones.

Macron participará el lunes en un encuentro con dirigentes de pequeños Estados insulares, centrado especialmente en la subida del nivel del mar. Llegará a Nueva York procedente de Saint-Pierre-et-Miquelon, territorio francés directamente afectado por ese fenómeno.

Preguntado por la posibilidad de que las restricciones presupuestarias reduzcan la financiación francesa internacional para el clima, que ronda los 7.000 millones de euros anuales, el Elíseo no anunció ningún recorte.

En materia energética, Francia quiere diversificar sus suministros de petróleo y gas, pero mantendrá su estrategia de descarbonización y electrificación, que considera vinculada a la soberanía energética y la competitividad industrial europea.

Macron presidirá una reunión sobre protección de la infancia en la era de la inteligencia artificial con representantes de países del Norte y del Sur, entre ellos Kenia, Australia y España.

Francia quiere que Naciones Unidas desempeñe un papel en la creación de reglas internacionales para la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

El miércoles, antes de poner rumbo a París, Macron se reunirá con economistas para continuar el trabajo iniciado durante la presidencia francesa del G7 sobre los desequilibrios macroeconómicos mundiales.

Francia quiere impulsar un segundo 'Foro de Convergencias' para convertir esas discusiones en medidas concretas.