Más de 21.800 hectáreas ya arrasadas en Ecuador, con 13 incendios activos

Una de las provincias más afectadas es Pichincha, cuya capital es Quito, donde el pasado jueves se llegaron a registrar hasta nueve incendios simultáneos en la capital ecuatoriana.

Por el momento, las llamas del cerro Casitagua, un volcán inactivo en el norte de Quito, continúan activas más de 24 horas después de su inicio.

Hasta las 19:03 de la tarde (00:03 GMT), cuatro aeronaves habían realizado 146 descargas de agua para frenar el avance del incendio, según detalló el Cuerpo de Bomberos de Quito.

En las operaciones participaron un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito y tres aeronaves de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea ecuatoriana.

Entre el 1 de enero y el 18 de septiembre se registraron 3.550 incendios forestales en 20 de las 24 provincias del país, con afectaciones en 117 municipios.

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Hasta el momento, los fuegos dejaron dos personas fallecidas, 14 heridas, 103 afectadas y 82 damnificadas, además de 14 viviendas afectadas y nueve destruidas.

La provincia andina de Imbabura ha sido, por el momento, la más afectada, con 5.741 hectáreas quemadas, seguida por Loja, con 4.050; Carchi, con 2.974, Pichincha, cuya capital es Quito, con 2.753; y Azuay, con 1.498.

Sin embargo, Pichincha encabeza la cifra de incendios registrados, con 881.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia, vigente desde este sábado hastael próximo martes 22 de septiembre, por temperaturas diurnas elevadas, baja humedad y ráfagas de viento que podrían afectar a la propagación de incendios forestales.