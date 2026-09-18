Millie Bobby Brown, la protagonista de 'Stranger Things', ha sido madre por segunda vez

La actriz y modelo británica, de 22 años, ha vuelto a ser madre junto a su esposo, el actor y productor Jake Bongiovi, con quien ya tiene un bebé de casi un año.

Según la publicación, Brown dio una pista sobre el aumento de su familia en una publicación de Instagram que publicó el pasado 7 de septiembre.

La actriz compartió un video en el que se la veía cargando a su hija mientras Bongiovi caminaba a su lado con un portabebés sujeto al pecho. La imagen del nuevo miembro de la familia no se apreciaba con claridad mientras la pareja paseaba junto a varias alpacas en la cordillera de los Dolomitas, en Italia.

Hace casi un año, Brown anunció que ella y Bongiovi habían dado la bienvenida a su primera hija juntos.

"Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de emprender este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad", escribió en una publicación de Instagram en agosto de 2025. "Y entonces fuimos tres", agregó.

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PEOPLE recuerda que en una entrevista realizada el pasado mes de junio en el programa "Not Gonna Lie with Kylie Kelce", la protagonista de "Enola Holmes" dijo que "siempre" había querido adoptar.