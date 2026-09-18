Ofensiva hutí provoca 112.000 desplazados en Yemen y 3.000 refugiados en la vecina Yibuti

Más de la mitad de los desplazados se concentran en la gobernación (provincia) costera de Taiz, aunque también hay importantes movimientos en otras zonas como Lahj, Adén, Hudeida o Marib, indicó en rueda de prensa el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Yemen, Abdusattor Esoev.

En videoconferencia desde Adén para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, recordó que las carreteras en muchas de las zonas afectadas por el conflicto y los desplazamientos siguen siendo inaccesibles, lo que unido a la interrupción de telecomunicaciones limita gravemente la posibilidad de entregar ayuda humanitaria.

Desde Yibuti, la representante en el país de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Sandrine Desamours, confirmó en la misma rueda de prensa que cerca de 3.000 personas llegaron a esa zona del Cuerno de África en menos de una semana.

"Entran por cuatro puntos de entrada oficiales después de realizar difíciles travesías en pequeñas embarcaciones", relató, explicando que los refugiados cuentan cómo huyeron de bombardeos, ataques con proyectiles y disparos que les hicieron temer por su vida.

"Llegan con muy poco, algunos sin sus familiares, y muchos arriban por segunda vez, después de haber huido de Yemen durante la crisis de 2015", explicó Desamours.

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ACNUR y sus socios se preparan para la llegada de al menos 10.000 refugiados en Yibuti, un pequeño país que, recordó, ya acoge a 36.000 huidos de conflictos en Somalia y Etiopía y que ya siente presiones sobre su servicios de agua, atención sanitaria o educación.

Desamours recordó que las operaciones de ACNUR en Yibuti sólo están financiadas en un 15 %, y las de Yemen en un 18 %, por lo que la agencia necesita 5,1 y 14 millones de dólares adicionales, respectivamente, para poder continuar sus servicios de atención a las poblaciones desplazadas.

Las milicias rebeldes hutíes continúan avanzando hacia posiciones estratégicas en el mar Rojo, en una ruta clave para el comercio marítimo global.

Según indicó en la misma rueda de prensa la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Shabia Mantoo, sus observadores sobre el terreno han confirmado la muerte de al menos 28 civiles y otros 82 heridos en las semanas de conflicto.

Sin embargo, otras agencias de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud elevaban esta semana la cifra de fallecidos a más de medio millar, con 2.400 heridos.