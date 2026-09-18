ONG humanitaria pide prueba de vida de un opositor nicaragüense extraditado por Costa Rica

Las autoridades nicaragüenses acusan a Pérez, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias Relámpago, de ser coautor de la muerte de una oficial y un civil en Nicaragua, y permanece recluido en su país.

"Douglas fue extraditado de Costa Rica a Nicaragua el 16 de febrero de 2024. Desde entonces, su familia no tiene información oficial sobre su paradero, salud, situación jurídica ni condiciones de detención", denunció en un mensaje el colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José.

Esa ONG precisó que van "945 días sin saber dónde está" Pérez y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares ante el grave riesgo para su vida e integridad.

"Desde el Colectivo Nicaragua Nunca Más exigimos prueba de vida, conocer inmediatamente dónde se encuentra, contacto con su familia y representantes legales, atención médica y libertad", demandó esa organización.

"¡Que 945 días de silencio no se conviertan en olvido! Exijamos: ¿dónde está Douglas?", concluyó.

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Pérez fue detenido por las autoridades costarricenses el 31 de octubre de 2022 en Los Lagos, provincia de Heredia (centro), al contar con una alerta internacional de captura.

Es sospechoso de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, además de crimen organizado y secuestro simple, según las acusaciones de las autoridades de Nicaragua.

Otro acusado por la muerte de la oficial y un civil en Nicaragua es Reinaldo Picado Miranda, exmiembro de la Contra nicaragüense y conocido como comandante Omar, quien resultó herido de bala el lunes en San José por desconocidos.

Picado Miranda, quien estuvo encarcelado en Costa Rica y que el pasado 27 de junio ya había denunciado haber sufrido un atentado en la provincia costarricense de Cartago, cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

El Ministerio Público de Nicaragua solicitó la extradición del comandante Omar por el mismo caso por el que fue acusado Pérez Centeno (ya extraditado) y Pedro Javier Fernández Sandoval (refugiado en Costa Rica, país que frenó su entrega).

Las autoridades nicaragüenses acusan a los tres procesados de las muertes de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del civil Pedro Pablo Chavarría Rivas, cometidas en un municipio fronterizo con Costa Rica.

Según la Policía de Nicaragua, el 1 de octubre de 2022 diez hombres armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas ejecutaron un robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río mientras se trasladaban en una camioneta para realizar el pago de una nómina salarial.