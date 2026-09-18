Pakistán plantea activar pacto de defensa con Arabia Saudí y Turquía tras ataques hutíes

"Creo que esa situación ya ha llegado. Si el conflicto se agrava, apoyaremos a Arabia Saudí, tanto a nivel práctico como diplomático", declaró Asif en una entrevista con el canal local Geo News.

Las declaraciones llegan después de que las defensas saudíes afirmaran haber interceptado el martes un dron lanzado por los hutíes al sur de La Meca, antes de que entrara en el espacio aéreo restringido de la ciudad santa. Los rebeldes yemeníes negaron haber intentado atacar La Meca.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, condenó esta semana el supuesto intento de ataque como un acto "imperdonable" y aseguró que Islamabad se mantiene "hombro con hombro" con Riad.

Pakistán, Turquía y Arabia Saudí firmaron a comienzos de agosto en La Meca un acuerdo de defensa conjunta que establece que una agresión contra uno de los tres países será considerada un ataque contra los demás.

"Si se viola la integridad territorial de cualquiera de los países, este pacto se implementará en los dos restantes para que respondan a esa agresión", explicó Asif.

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El ministro vinculó además la posición de Islamabad con la protección de las dos mezquitas sagradas del islam, en La Meca y Medina, cuya defensa calificó como una "obligación religiosa".

Las declaraciones suponen un endurecimiento del discurso paquistaní, después de que el Ministerio de Exteriores asegurara la semana pasada que no se debatía ninguna acción militar directa contra la milicia yemení, aunque fuentes de seguridad dijeron a EFE entonces que se barajaba la posibilidad de ataques aéreos conjuntos.