Perú exige a Rusia información sobre los peruanos reclutados para combatir contra Ucrania

Espá informó que ha convocado en dos oportunidades al embajador ruso en el Perú, Alekséi Ushakov, porque "necesitamos respuestas concretas de la ubicación de los peruanos en Rusia".

El ministro declaró, en entrevista con el Canal N, que "no se puede decir que es un contrato privado", el que firmaron los peruanos al viajar a ese país, porque las normas establecen que todo peruano que vaya a luchar por una fuerza extranjera requiere la autorización del gobierno.

En tal sentido, Espá dijo exigirle al gobierno de Rusia y solicitarle al embajador que "nos dé explicaciones y la información que los peruanos estamos esperando".

El canciller pidió también a la ciudadanía que "no sigan cayendo en las redes de trata", como lo han hecho aparentemente más de 400 peruanos que han viajado a Rusia con promesas de trabajo en seguridad y que terminaron siendo reclutados para combatir en el frente ruso.

En agosto pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reconoció que al menos 459 peruanos han sido captados por Rusia para, aparentemente bajo engaños, ser reclutados y enviados al frente de guerra.

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La misma Cancillería peruana reportó que al menos once fallecieron tras haber viajado a Rusia, mientras que 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania.

Este martes pasado, un hombre identificado como Vidal L. fue enviado a prisión preventiva por 14 meses por el presunto delito de trata de personas, al supuestamente haber captado a un hombre en el distrito limeño de San Martín de Porres para que fuese a trabajar a Rusia, donde aparentemente fue enviado al frente de guerra en contra de su voluntad.

De acuerdo con el Ministerio Público, entre marzo y abril de este año 2026, el investigado habría captado y facilitado el traslado internacional del agraviado a Rusia, luego de indicarle que recibiría una remuneración mensual de 2.600 dólares, y que el proceso para migrar sería gratuito.

La víctima llegó a viajar a Rusia, donde asegura haber sido sometido a evaluaciones médicas para incorporarse a las fuerzas armadas rusas, suscribir un contrato en ruso y recibir una tarjeta donde iban a depositarle 26.000 dólares.

En ese momento contactó a su familia para revelar su situación, lo que llevó a su hermana a denunciar el hecho ante la Fiscalía e identificar al presunto reclutador.

El canciller aseguró que hasta el momento ha sostenido más de 30 reuniones con las familias afectadas, ha enviado a un delegado especial a Moscú a indagar por los peruanos en Rusia y ha contribuido a la repatriación de 28 connacionales.