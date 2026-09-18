Rusia lanza satélite militar desde el cosmódromo de Plesetsk

"Desde el cosmódromo estatal de pruebas de Plesetsk, en la región de Arcángel, la Fuerza Aeroespacial rusa efectuó con éxito el lanzamiento de un cohete portador Soyuz-2.1b con un artefacto espacial en interés del Ministerio de Defensa de Rusia", indicó el mando castrense ruso, citado por la agencia rusa Interfax.

Según los militares la sonda fue puesta en órbita y tomada bajo control de los servicios terrestres de la Fuerza Aeroespacial rusa, con la que mantiene una comunicación telemétrica estable.

El lanzamiento del cohete portador y la puesta en órbita se llevaron a cabo con normalidad. Tras el lanzamiento, el cohete portador fue seguido por los sistemas automatizados de control terrestre del Centro de Pruebas Espaciales 'Guerman Titov'", indicó Defensa.

El pasado lanzamiento similar tuvo lugar el 24 de agosto, mientras que en abril el Ejército lanzó varias sondas militares a bordo de cohetes portadores Angará-1.2 y Soyuz-2.1b desde Plesetsk.

En julio pasado fueron puestos en órbita 16 satélites Rassvet-3, conocidos como el Starlink ruso, cuyo propósito es comercial y civil, pero podrían resultar de gran utilidad a los militares rusos que combaten en Ucrania, ya que permitiría lanzar ataques de mayor precisión contra las fuerzas ucranianas.

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En 2025 Rusia también lanzó varias sondas militares, la última el pasado 26 de diciembre, también a bordo de un Soyuz-2.1a.

Rusia, cuyo programa espacial ha sufrido no pocos reveses en los últimos años, ha llamado en numerosas ocasiones a Estados Unidos a prevenir la militarización del espacio exterior.