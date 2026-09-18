Seis muertos y 17 heridos tras un tiroteo en una escuela al sur de Filipinas

El DSWD explicó que, según su informe actualizado, se ha confirmado el fallecimiento de seis alumnos y otros 17 sufrieron heridas graves.

El organismo añadió que se coordina con el gobierno local de Banga y con el centro educativo para brindar el apoyo necesario a los menores y a las familias de las víctimas.

Por su parte, el gobernador de Cotabato del Sur, Reynaldo Tamayo Jr., explicó que las autoridades están investigando lo sucedido, según unas declaraciones divulgadas a través de sus redes sociales, y por su parte confirmó tres fallecidos, incluido el presunto agresor, y seis hospitalizados, mientras la situación es aún incierta.

El gobernador precisó que ese balance sigue siendo aún preliminar a la espera del informe final de la Policía Nacional de Filipinas para ofrecer una cifra definitiva.

Por su parte, el Departamento de Educación (DepEd) señaló que colabora estrechamente con la Oficina de la División Escolar, la oficina regional, las autoridades locales y las fuerzas de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

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Este incidente sucede menos de tres meses después de que tres estudiantes de secundaria murieran y otros siete resultaran heridos en un tiroteo ocurrido en un instituto de la ciudad filipina de Tacloban, en la isla central de Leyte, según informaron las autoridades.

En julio de 2022, tres personas murieron —entre ellas una exalcaldesa de un municipio en la isla de Basilan, sureste del país— y dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la Universidad Ateneo de Manila, por el que una persona fue detenida.

El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, que exige pruebas psiquiátricas y de consumo de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y antecedentes penales limpios a quienes deseen obtener una licencia.

Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según reportes policiales citados por la PNA.