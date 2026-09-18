Sudáfrica pide a sus ciudadanos seguir "vigilantes" ante la mpox tras registrarse 19 casos

"El país está experimentando un rápido aumento de casos confirmados por laboratorio en las últimas semanas", advirtieron las autoridades sanitarias en un comunicado.

A fecha 17 de septiembre, "se han registrado 18 casos confirmados y uno probable, situación que requiere la cooperación inmediata y sostenida de la población para lograr su contención", subrayó el Departamento.

Quince casos se notificaron en Ciudad del Cabo (suroeste), mientras que tres se registraron en la provincia de Gauteng (norte) y uno en KwaZulu-Natal (este).

"Resulta preocupante que 13 de los casos totales se registraran entre el 13 de agosto y el 17 de septiembre, lo que sugiere una rápida transmisión local de esta infección viral prevenible", precisó la nota oficial.

Los pacientes, cuyas edades oscilan entre los 23 y los 50 años, son 18 hombres y una mujer.

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Uno de los casos más recientes corresponde a una persona que viajó a España a principios de mes y regresó a Sudáfrica el 14 de septiembre.

"Esta persona se sometió a pruebas en España tras ser informada de su condición de caso probable. Las autoridades sanitarias sudafricanas están en contacto con sus homólogos españoles en relación con los resultados de laboratorio del individuo para confirmar si padece la enfermedad", indicaron las autoridades.

La mpox es una enfermedad viral infecciosa que se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Puede causar erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga, siendo los grupos de mayor riesgo los niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios débiles.

La enfermedad se detectó por primera vez en África en 1970 y cuenta con dos cepas genéticamente diferenciadas del virus: la cepa de la cuenca del Congo (África central) y la cepa de África occidental, siendo la primera más grave que la segunda.