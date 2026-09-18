Termina sin acuerdo la reunión entre el Gobierno portugués y los sindicatos policiales

El Ministerio de Administración Interna precisó este viernes, en un comunicado, que su propuesta contempla un suplemento de 160 euros en 2026, con efectos retroactivos a julio, que aumentaría a 230 euros en 2027.

La medida está dirigida a los integrantes de la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF) de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y de la Unidad de Control Costero y de Fronteras (UCCF) de la Guardia Nacional Republicana (GNR).

El presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Policía (ASPP/PSP), Paulo Santos, consideró insuficiente la propuesta porque los agentes que ingresen en la UNEF perderían complementos como los de patrulla o mando, según declaraciones a los periodistas recogidas por Diário de Notícias.

De acuerdo con su estimación, para un agente procedente de patrulla la mejora efectiva rondaría los 70 euros, lo que, a su juicio, dificultaría atraer profesionales jóvenes y garantizar la estabilidad de la unidad.

Pese a la falta de entendimiento en la reunión, el Ministerio anunció que enviará en los próximos días el articulado de la propuesta a los sindicatos de la PSP y a las asociaciones profesionales de la GNR para que adopten una decisión final.

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El Ejecutivo defiende que el suplemento reconoce la especialización y la responsabilidad de las funciones fronterizas, que requieren formación específica, conocimientos técnicos y la aplicación permanente de legislación nacional y europea.

Entre esas tareas figuran la comprobación de documentos, la detección de fraudes, la consulta de bases de datos y la evaluación de las condiciones de entrada en el país, con decisiones que afectan a la seguridad interna y a la libertad de circulación.

Según el Ministerio, la medida busca retener a profesionales cualificados y prevenir un nuevo deterioro de un servicio que considera estratégico para la seguridad, el turismo y la economía. La PSP opera en las fronteras aéreas y la GNR en las terrestres y marítimas.