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18 de septiembre de 2026 a la - 01:38

Trump “claramente” quiere un diálogo con Pyongyang, dice presidente surcoreano

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (izq.), y el presidente de EE. UU., Donald Trump, se estrechan la mano durante una reunión en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar que divide a Corea del Norte y Corea del Sur, en el Área de Seguridad Conjunta (JSA) de Panmunjom, dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ), el 30 de junio de 2019.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (izq.), y el presidente de EE. UU., Donald Trump, se estrechan la mano durante una reunión en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar que divide a Corea del Norte y Corea del Sur, en el Área de Seguridad Conjunta (JSA) de Panmunjom, dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ), el 30 de junio de 2019.004824+0000 BRENDAN SMIALOWSKI

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, afirmó el viernes que está claro que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere mantener un diálogo con Corea del Norte, en momentos en que las negociaciones nucleares siguen estancadas.

Por ABC Color
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Lo que está claro es que el presidente Trump quiere diálogo, y yo también insto al presidente Trump a entablar un diálogo”, dijo Lee a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Azul presidencial.

Trump, que busca reavivar el vínculo que afirma haber forjado con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en su primer mandato, dijo a periodistas el mes pasado que planea reunirse con él a finales de este año.

El presidente estadounidense también afirmó que es importante “llevarse bien” con Kim, y añadió que Pyongyang posee ahora 57 armas nucleares “muy poderosas”. Seúl sostiene que hay unas 80 a 120.

Lee dijo el viernes que Corea del Sur continúa con “esfuerzos de coordinación preliminar” para facilitar el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, y agregó que una reunión “sigue siendo difícil, (...) pero no imposible”.

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“No puedo decir con certeza cuán probable es, pero también está claro que debemos hacer todo lo posible para convertir esa posibilidad en realidad”, sostuvo.