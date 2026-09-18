Trump “claramente” quiere un diálogo con Pyongyang, dice presidente surcoreano

“Lo que está claro es que el presidente Trump quiere diálogo, y yo también insto al presidente Trump a entablar un diálogo”, dijo Lee a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Azul presidencial.

Trump, que busca reavivar el vínculo que afirma haber forjado con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en su primer mandato, dijo a periodistas el mes pasado que planea reunirse con él a finales de este año.

El presidente estadounidense también afirmó que es importante “llevarse bien” con Kim, y añadió que Pyongyang posee ahora 57 armas nucleares “muy poderosas”. Seúl sostiene que hay unas 80 a 120.

Lee dijo el viernes que Corea del Sur continúa con “esfuerzos de coordinación preliminar” para facilitar el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, y agregó que una reunión “sigue siendo difícil, (...) pero no imposible”.

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“No puedo decir con certeza cuán probable es, pero también está claro que debemos hacer todo lo posible para convertir esa posibilidad en realidad”, sostuvo.