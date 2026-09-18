Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en el oriente de Cuba

“La víctima mortal fue identificada como Leticia Pérez González, de 44 años, mientras que las otras siete personas implicadas en el siniestro se encuentran fuera de peligro hasta el momento y reciben atención médica” en las instituciones hospitalarias de la región, precisaron las autoridades de esa provincia cubana.

Las autoridades aún investigan las causas del accidente ocurrido la víspera, cuando un vehículo de carga quedó volcado a orillas de la carretera, con la cabina completamente dañada.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial de la isla confirmó el pasado mes de abril que durante el trimestre inicial de 2026 se registraron 1.234 accidentes de tránsito, con un total de 153 fallecidos y 1154 lesionados.

En 2025, ocurrieron en Cuba 7.538 accidentes de tránsito que provocaron 750 muertes y 6.718 lesionados. Siete de cada diez de estos hechos en el país caribeño generan víctimas fatales, fundamentalmente por el choque de vehículos, según las cifras oficiales.

Las autoridades señalan como las principales causas de los accidentes de tráfico la falta de atención al conducir el vehículo, no conceder el derecho de vía y el exceso de velocidad, que aportaron un 72 % del total de hechos fatales en las carreteras, en su gran mayoría en mal estado.