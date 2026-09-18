Uruguay e India impulsan cooperación agropecuaria tras apertura de embajada en Montevideo

El documento, firmado por el ministro Alfredo Fratti y el embajador Binoy George, plantea siete sectores prioritarios: agricultura, carne, vino, pesca, ganadería, lechería, madera y lana, con el objetivo de "profundizar el comercio, la inversión y la cooperación técnica entre ambos países".

El pasado 7 de septiembre, George presentó su acreditación al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con lo que se convirtió en el primer representante diplomático residente de la nación asiática en el país suramericano.

"Era largamente esperado por Uruguay que India pudiera abrir una embajada", dijo el ministro Fratti este viernes y destacó que la primera medida tomada por el embajador haya sido acercarse al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

"Hay una percepción de que hay muchos países lejanos quieren acercarse a Uruguay, pero en este caso hubo un entendimiento desde el primer momento", destacó Fratti y aseguró que ambos tienen "economías que pueden ser complementarias".

Las partes acordaron "impulsar discusiones a nivel técnico para ampliar la cobertura de líneas arancelarias del Acuerdo de Comercio Preferencial India-Mercosur para productos agropecuarios y conexos de interés mutuo".

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Entre otras iniciativas, el documento también plantea poner en consideración la creación de un grupo de trabajo conjunto que esté dedicado al área de la agricultura y que se reúna periódicamente "para revisar los avances" y fomentar la vinculación entre empresas de los dos países.

India y Uruguay se reconocen en este documento como economías agropecuarias "complementarias más que competitivas" y se comprometen a adoptar "un enfoque estructurado y sectorial" para "concretar el considerable potencial aún no aprovechado de esta asociación".