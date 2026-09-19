Bruselas resta importancia a la rebaja del rating de Francia, pero pide política prudente

"Este es un fenómeno más amplio en los activos europeos y en ciertos mercados en economías emergentes. Desde ese punto de vista, Francia es parte de una tendencia más amplia que también se da en otros países",dijo el comisario en la rueda de prensa posterior al consejo informal de ministros de Finanzas de la UE en Dublín.

Dombrovskis se pronunció así preguntado por la revisión a la baja de la calificación de emisor a largo plazo de Francia, así como de las de deuda senior no garantizada, de AA- a A+, por parte de la agencia Scope debido a su elevado nivel de déficit, el aumento del gasto por intereses y la creciente carga de la deuda pública, así como por la "difícil perspectiva política".

Si bien señaló que se ha producido una subida generalizada de los rendimientos de la deuda soberana a largo plazo, el comisario añadió que la situación "refuerza el mensaje de que los países con altos niveles de deuda deben aplicar políticas fiscales prudentes" y cumplir los objetivos fijados en sus planes fiscales a medio plazo pactados con Bruselas.

El Gobierno francés ha asegurado que su presupuesto para 2027, que prevé un plan de ahorro de 54.000 millones de euros, permitirá cumplir con la meta fijada en su plan.

Dombrovskis rehusó pronunciarse sobre si este será el caso y señaló que la Comisión Europea está analizando las cifras y presentará su opinión en otoño, una vez haya recibido los borradores presupuestarios que los Estados miembros deben remitirle hasta el 15 de octubre y basándose en sus nuevas previsiones macroeconómicas.

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La situación en los mercados de deuda soberana formó parte de la discusión del Eurogrupo ayer, tras la cual tanto el comisario europeo como el presidente de ese foro señalaron que se trata de un fenómeno que no es específico de la eurozona, pero instaron a mantener políticas presupuestarias prudentes sobre todo en los países con ratios de deuda más elevados, que serán los principales perjudicados por el aumento del coste de los intereses de la deuda.