Casa Blanca deniega acceso a periodistas de MS NOW un día después de prohibición de Trump

Las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca del equipo de MS NOW fueron confiscadas por el Servicio Secreto de Estados Unidos en un control de seguridad fuera del Ala Oeste, según ha hecho público el canal de noticias en su página web.

"La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman en su interior se financian con nuestros impuestos", explicaron desde MS NOW en un comunicado.

Y añadieron que tienen "la intención de tomar todas las medidas necesarias para defender nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda y el papel fundamental del periodismo independiente en nuestra democracia".

Desde MS NOW aseguraron que respaldan "firmemente a nuestros presentadores, reporteros y a nuestra redacción" y que continuarán "informando sobre el Presidente, la administración y los temas que afectan al pueblo estadounidense".

Trump anunció este viernes que prohibía "con efecto inmediato" el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas".

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El mandatario escribió en su red social Truth Social que los medios "no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras" al cubrir al presidente, su Administración o Estados Unidos, y advirtió de que habrá "otros medios de noticias falsas" que seguirán.

El anuncio se produjo mientras periodistas de los medios afectados continuaban trabajando en la Casa Blanca y sin que el Gobierno detallara cómo se aplicaría la medida.

Tanto CNN como Politico se han pronunciado en la misma línea que MS NOW y han asegurado que defenderán a sus periodistas y que continuarán informando sobre la Casa Blanca.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó este viernes como una "prohibición a la prensa libre" el veto.

"El presidente lo dijo claramente en el Despacho Oval, describiendo su propia acción prevista como una prohibición a la prensa libre", afirmó la presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, en un comunicado divulgado en X.

La asociación añadió que la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa frente a la interferencia del Gobierno.