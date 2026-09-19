Israel mata a otros 2 palestinos tras bombardear su vehículo al este de la ciudad de Gaza

Los cuerpos fueron calcinados en el acto, según el comunicado, y por el momento no se ha identificado a las víctimas.

Sus muertes se suman a las de otras tres personas asesinadas este sábado, según fuentes médicas, en diferentes ataques a lo largo de la Franja, incluida una niña de 10 años en el campamento de refugiados de Nuseirat (centro), donde hoy comienza el curso escolar.

Además, fuentes médicas citadas por la agencia oficial palestina Wafa informaron de la muerte de una segunda persona en un bombardeo israelí contra el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza.

Mientras que, según confirmó a EFE un portavoz del Ministerio de Sanidad, el tercer muerto es Basir, el hijo del doctor gazatí Munir al Bursh, director general de dicho ministerio, muerto en un ataque israelí con drones en Yabalia (norte) y ya sepultado tras un cortejo fúnebre.

En diferentes vídeos difundidos en la red social X, aparece Al Bursh abrazando la cabeza de su hijo muerto y llorando su pérdida. "Te adelantaste al paraíso", le dice en uno de los vídeos compartidos por periodistas locales.

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Pese al alto el fuego vigente, las fuerzas israelíes han matado a cerca de 1.400 personas desde el 10 de octubre de 2025 (presunto inicio de la tregua) y herido a más de 4.700, según Sanidad, al tiempo que la Franja sigue sumida en una situación de destrucción generalizada sin apenas electricidad, agua potable o refugios seguros.