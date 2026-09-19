Los hutíes reivindican ataques con misiles contra Riad y el puerto petrolero de Yanbu

En una declaración televisada, Sarea afirmó que en las operaciones se empleó "un gran número" de misiles balísticos y de crucero, así como drones, y que estos "alcanzaron" sus objetivos, que describió como "objetivos sensibles" en la capital saudí y las instalaciones de la petrolera nacional saudí Aramco en Yanbu.

Según Sarea, ambas operaciones lograron sus objetivos y provocaron "incendios masivos" en los lugares atacados, que constituyen la respuesta hutí a las operaciones militares saudíes en Yemen.

Sarea no ofreció detalles específicos sobre el armamento utilizado en cada operación, la ubicación exacta de los supuestos objetivos ni el alcance de los daños o las víctimas.

El portavoz vinculó estos últimos ataques con lo que describió como continuos bombardeos aéreos saudíes en Yemen, en los que se están empleando aviones saudíes, incluidos cazas F-15 y Typhoon, desde bases en Khamis Mushait y Taif.

Sarea reiteró además que los bombardeos saudíes, que cifró en 732 solo en esta semana, causaron muertos y heridos entre la población civil y dañaron infraestructuras civiles, mientras que rechazó informaciones saudíes de que el grupo rebelde estaba atacando deliberadamente a población civil en su país vecino.

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En este sentido, apuntó que incidentes como el sucedido hace dos días en la región saudí de Taif, que dejó un muerto y varios heridos de diversa gravedad, se producen como consecuencia de intentos fallidos de interceptación por parte de los sistemas de defensa aérea de Arabia Saudí.

En este contexto, Sarea indicó además que los hutíes responderán a la "escalada militar saudí" con más acciones militares, "bloqueo por bloqueo y escalada por escalada".

El cruce de ataques entre Arabia Saudí y los hutíes se produce en el contexto de la reanudación de los combates terrestres entre los hutíes, respaldados por Irán, y el Gobierno yemení internacionalmente reconocido que tiene en Riad a su principal valedor.

Este mes de septiembre, en una ofensiva fulgurante, los hutíes tomaron importantes ciudades y puntos estratégicos en la costa occidental del país, que les ha llevado a controlar el estrecho de Bab al Mandeb, el acceso sur del mar Rojo, lo que amenaza con agravar el desplazamiento de la población y perturbar el acceso a rutas vitales de transporte y abastecimiento.