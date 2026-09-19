Los talibanes condenan el atentado contra una mezquita en un complejo policial de Pakistán

"El Ministerio de Asuntos Exteriores del Emirato Islámico de Afganistán condena enérgicamente el atentado perpetrado contra una mezquita en la ciudad de Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, durante la oración del viernes, que se saldó con víctimas entre varias personas", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores talibán, Abdul Qahar Balkhi, en X.

Balkhi declaró también que "los ataques contra lugares sagrados son actos injustificables" y expresó su pésame a las familias de las víctimas.

El viernes, un vehículo cargado de explosivos fue estrellado contra la entrada de una mezquita en un complejo policial en Kohat, cerca de la frontera con Afganistán, tras lo cual se produjo además un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y varios atacantes armados, quienes detonaron una segunda bomba dentro de las instalaciones.

Al menos 31 personas murieron, entre ellas dieciséis policías, y decenas resultaron heridas en el ataque, cuya autoría fue reivindicada por el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes.

El principal foco de tensión entre Islamabad y Kabul es el TTP, cuyos ataques en Pakistán han aumentado considerablemente desde el regreso de los talibanes afganos al poder en 2021.

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Islamabad acusa al régimen vecino (integrado por un movimiento distinto a los talibanes paquistaníes, aunque próximo en términos ideológicos) de dar refugio al grupo, algo que Kabul niega.

El conflicto entre los países vecinos ha escalado hasta escaramuzas fronterizas y bombardeos paquistaníes, los cuales han dejado casi quinientos civiles afganos muertos y más de 1.200 heridos desde octubre de 2025, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

Según el Ministerio del Interior de Pakistán, el año pasado murieron más de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad y cerca de ochocientos civiles en el país a causa del terrorismo, mientras que alrededor de 2.000 presuntos insurgentes fueron abatidos.