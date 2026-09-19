Perú firma un acuerdo con la OEA sobre inmunidad a observadores electorales

El instrumento establece el marco jurídico y las facilidades necesarias para el desarrollo independiente de las labores de la Misión de Observación Electoral (MOE) durante el proceso electoral de octubre próximo, cuya presencia en el Perú responde a la solicitud formulada por las autoridades electorales peruanas, indicó la cancillería en una nota de prensa.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó la importancia de la observación electoral internacional de la OEA para contribuir al desarrollo de elecciones "libres, justas y transparentes", en concordancia con los principios democráticos que rigen los procesos electorales.

A su vez, Trinidad afirmó que la firma del acuerdo constituye un nuevo paso en la cooperación que mantienen Perú y la OEA, en su condición de miembro fundador de esta organización continental.

La MOE tiene previsto desplegar equipos técnicos en todo el territorio peruano para observar las distintas fases del proceso electoral, entre ellas, la instalación de mesas de sufragio, la participación ciudadana, el uso de tecnología electoral y otros aspectos vinculados al desarrollo de los comicios.

Las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre en Perú permitirán elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 364 consejeros regionales y 10.842 regidores municipales y provinciales.

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Se trata del tercer proceso electoral del año, dado que en abril pasado se realizaron los comicios presidenciales y legislativos, y en junio último se hizo la segunda vuelta presidencial en la que se eligió a la actual mandataria (2026-2031), Keiko Fujimori, frente a su rival electoral Roberto Sánchez.