Santiago Peña llega a Venezuela para un encuentro con Delcy Rodríguez

Peña, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, cercano a Caracas, es el segundo jefe de Estado que viaja a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de EE.UU., tras la visita en abril del entonces presidente colombiano, Gustavo Petro.

El mandatario llegó en un avión de la Fuerza Aérea de Paraguay junto a la primera dama, Leticia Ocampos, y el canciller, Rubén Ramírez, y fue recibido con honores por el ministro de Exteriores venezolano, Félix Plasencia, según las imágenes transmitidas por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Se espera que el paraguayo vaya a Caracas para la reunión y un almuerzo con Rodríguez en Miraflores, la sede del Ejecutivo venezolano.

El canciller paraguayo explicó el viernes que será una "reunión de mutuo respeto" para trabajar en "el inicio de un diálogo" que "conduzca al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares".

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- proclamó vencedor al entonces mandatario, Nicolás Maduro, sin luego publicar las pruebas.

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La agenda del encuentro incluye cuestiones migratorias y "aspectos clave" como el desarrollo económico, comercial y "el bienestar de los venezolanos", así como la deuda paraguaya por la compra de petróleo venezolano, que Asunción estima en 300 millones de dólares, según el canciller Ramírez.

Sobre esto, admitió que entre ambos países existe una "diferencia" respecto a lo que reclamaba entonces el Gobierno de Maduro y los registros de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) que se elevó ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.

La visita a Caracas es una escala previa al viaje de Peña a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que intervendrá por tercera vez desde que asumió la Presidencia en agosto de 2023.

También se espera que Rodríguez viaje pronto a EE.UU. y se reúna el martes con el presidente de este país, Donald Trump, en Nueva York, según anunció este viernes la Casa Blanca.

De confirmarse, será la primera visita de un jefe de Estado venezolano desde la de Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU.