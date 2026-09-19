Turquía detiene a responsables de fondos de inversión sospechosos de inflar sus carteras

Entre los detenidos hoy se halla Emre Tezmen, presidente de Tera, un fondo que gestiona unos 4.500 millones de euros, según datos propios, y es uno de los principales patrocinadores del Besiktas, el tercer club de fútbol más exitoso de Turquía.

Las detenciones tienen lugar después de que ayer, la Comisión del Mercado de Valores turca (SPK) decidió disolver 131 fondos de inversion en Bolsa, entre ellos 5 de Tera; así como 12 de Pusula, una empresa cuyo gerente también ha sido detenido hoy; 31 de Hedef, con detenciones en días anteriores, y otros de Atlas, A1, Bulls y Pardus.

Las primeras medidas tuvieron lugar el jueves, cuando las autoridades intervinieron para congelar el movimiento de acciones de estos fondos, tras una semana de fuertes caídas de la Bolsa de Estambul y anuncios de algunas carteras de que tenían que retrasar pagos a sus clientes.

La prensa económica turca describe el funcionamiento de los fondos afectados como un "sistema piramidal" en el que los fondos de los clientes se usaban para comprar de forma masiva acciones determinadas, causando la subida de precio de estas acciones, lo que inflaba el valor de la cartera gestionada.

La aparente gran rentabilidad alcanzada así atraía a nuevos clientes, fomentando una espiral en la que el valor de Tera y similares fondos creció un 3.000 % en un año, sin relación con el valor real de las acciones, según el diario turco Cumhuriyet.

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Al exigir algunos inversores en las semanas pasadas recuperar su dinero, los fondos tuvieron que vender acciones, hundiendo el precio de estas y suspendiendo pagos, lo que motivó la intervención de las autoridades.

La prensa turca calcula la malversación en unos 17.000 millones de dólares, sin que se haya aclarado aún si los inversores recuperarán parte de sus ahorros.

El partido turco opositor YENI denunció hoy que la propia SPK había informado en noviembre del año pasado de la "manipulación" de ciertos fondos y acusa al Gobierno de no haber actuado a tiempo para evitar estas prácticas.