Haití confirma entrega a EEUU de sospechosos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse

En un comunicado, el Ministerio de Justicia de Haití evitó decir el número exacto de personas y se limitó a señalar que la entrega busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y la identificación de responsabilidades.

Sin embargo, el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, en su cuenta de X, dijo que un total de dieciocho personas fueron trasladadas este domingo en avión militar desde Haití para comparecer ante la justicia estadounidense.

El fiscal no incluyó nombres de los sospechosos pero recordó que treinta personas fueron acusadas por participación en el asesinato.

La decisión se produce tras la demanda de las autoridades estadounidenses y en aplicación del tratado de extradición entre ambos países.

Actualmente tanto Estados Unidos como Haití mantienen abiertas causas judiciales por el asesinato de Moïse, aunque en el país caribeño "el proceso sigue enfrentándose a importantes dificultades y, tras cinco años de tramitación, aún no ha dado lugar a la celebración de un juicio", indicó el ministerio.

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Por el contrario, explicó que la causa en Estados Unidos ha registrado avances "significativos", en particular en cuanto a detenciones, procesamientos y condenas.

El Ministerio señaló que varias personas detenidas en Haití son objeto de acusaciones o de órdenes de detención emitidas por autoridades judiciales estadounidenses en relación con este caso.

La información y las pruebas que puedan recabarse como resultado de esta entrega "podrán contribuir a profundizar" las investigaciones que se llevan a cabo en Haití, aseguró.

El avión militar aterrizó en el aeropuerto internacional de la capital del país, Puerto Príncipe, poco antes de las 11 de la mañana de hoy para recoger a Joseph Felix Badio, quien supuestamente planificó el asesinato, y a varios colombianos involucrados en su muerte, de acuerdo con el Miami Herald que cita a fuentes familiarizadas con la operación.

El magnicidio de Moïse agravó la crisis de seguridad que vive Haití, marcada especialmente por la violencia a manos de las bandas armadas, que actualmente controlan la mayor parte de la capital, con constantes ataques y secuestros que han obligado a miles de personas a desplazarse.

Según la ONU, la violencia en este país causó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos en el primer semestre del año.