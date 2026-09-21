Príncipe Enrique planea documental en Netflix sobre su madre Diana, según el Telegraph

Enrique, que acaba de volver de Estados Unidos con su esposa Meghan y sus dos hijos en un regreso muy sonado, pretende con este documental honrar la memoria de su madre "de la forma más significativa", y para ello ha entrado en contacto con varios amigos y parientes para sondear su eventual participación en el documental.

El documental estaría producido por Archewell Productions, propiedad de Enrique y Meghan, y probablemente se emitiría en Netflix, que ya tienen un acuerdo preferencial con ellos.

Pero el Telegraph apunta que, en caso de salir adelante, el documental podría enfurecer a su hermano, el heredero Guillermo, quien en los últimos años ha optado por el silencio cada vez que aparecían revelaciones sobre su madre.

Mañana sale a la venta el libro 'Swuan Song' (La canción del cisne), escrito por el hermano de Diana, Charles Spencer, como una memoria personal de Diana. Algunos de los adelantos publicados la semana pasada han supuesto una pequeña "bomba", ya que dejan en muy mal lugar al entonces príncipe Carlos, hoy monarca.

Su autor aseguró al Telegraph que no ha consultado "con ningún miembro de la familia el contenido del libro, porque no he querido implicarlos en sus decisiones como autor, o verme constreñido por ellos".