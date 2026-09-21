Sale a la venta la colección de cartas de Nelson en aniversario de la batalla de Trafalgar

La casa de subastas precisó en un comunicado que el lote se adjudicará mediante una puja cerrada, en la que los interesados podrán presentar sus ofertas durante el periodo de la venta sin conocer las ajenas, y el ganador se dará a conocer al cierre del proceso en Londres.

La subasta comenzará el 21 de octubre, aniversario de la batalla de Trafalgar de 1805, en la que la flota británica se enfrentó a las de Francia y España. Ese mismo día el conjunto se exhibirá por primera vez en la sede londinense de Sotheby's.

Reunido durante cuatro décadas por el coleccionista británico Clive Richards (1937-2021), el fondo incluye 168 misivas firmadas por Nelson, además de otros manuscritos, y, según la casa de subastas, constituye la mayor recopilación de cartas y documentos del almirante formada en tiempos modernos.

Los beneficios de la venta se destinarán a la Fundación Clive Richardson, dedicada a apoyar proyectos de educación, sanidad, patrimonio y artes, indicó la empresa.

Los textos recogen la trayectoria de Nelson durante las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas e incluyen correspondencia relacionada con Córcega, el cabo de San Vicente, el Nilo, Copenhague y Trafalgar, escenarios de algunos de los episodios más destacados de su carrera, además de escritos dirigidos a oficiales, políticos, familiares y su amante Emma Hamilton.

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El archivo refleja también el impacto de las heridas sufridas por el militar, incluida la pérdida de visión de un ojo y la amputación de su brazo derecho. En una carta escrita después de esta última, el almirante, que aprendió a escribir con la izquierda, reconoce que ya no tiene "la mano de un escritor ágil".

El fondo incluye además 24 cartas de Nelson a Emma Hamilton, con quien mantuvo una relación sentimental, y 73 escritas por ella a varias personas, entre las que figuran las dos únicas misivas de Emma al héroe naval que permanecen en manos privadas.

Ambas fueron redactadas en los días previos a Trafalgar y llegaron a la flota después de la batalla, por lo que Nelson, que murió en el combate, nunca llegó a leerlas.

Una carta de Nelson a Hamilton, fechada en enero de 1800, refleja la intimidad de su relación al describir un sueño en el que el almirante se reencuentra con Emma, la abraza y la besa hasta "disfrutar de la plenitud del amor".

La correspondencia incluye asimismo 61 cartas intercambiadas entre Emma Hamilton y la familia de Nelson entre 1801 y 1809, que documentan el deterioro de la situación de Emma tras la muerte del comandante.

El especialista en libros y manuscritos de Sotheby’s, Gabriel Heaton, destacó que la colección "proporciona un retrato extraordinariamente rico y complejo de una de las figuras más fascinantes de la historia británica", y señaló que las cartas permiten seguir la carrera de Horacio Nelson "de principio a fin".