Secretario del Tesoro de EEUU dice que diálogos con China en IA y Comercio fueron exitosos

En declaraciones a los medios desde Nueva York, Bessent aseguró que el extenso diálogo, que se desarrolló durante unas ocho horas en la sede de JPMorgan Chase en Manhattan, fue "muy exitoso" y que los contactos sobre la IA seguirán para evitar amenazas con los modelos más avanzados.

He confirmó que en encuentro de hoy fue "bueno", mientras que Bessent reveló que hablaron de un mecanismo de notificación que han dado en llamar el diálogo EEUU-China en IA.

El tema de la seguridad en el desarrollo de la IA se ha puesto en el centro de la relación bilateral por la posibilidad de que los modelos más avanzados puedan escapar del control humano y realizar ataques cibernéticos, después de que varias pruebas de modelos de Anthropic, OpenAI, Google o Meta escaparan de los entornos de prueba y atacaran otras empresas.

"Consideramos que, al igual que con cualquier actividad transfronteriza, es fundamental pasar de la opacidad a una mayor transparencia entre las dos principales potencias mundiales en IA", afirmó el secretario del Tesoro estadounidense.

Trump ha defendido con insistencia el desarrollo de la IA e incluso este fin de semana anunció que creará la 'Fuerza IA' que tendrá su propio zar, que anunciará próximamente para mantener al país a la vanguardia de esta tecnología que asegura es importante para la defensa del país.

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En el tema comercial, el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, destacó por su parte que la "Junta de Comercio" con China se ha "operacionalizado" y que ambos países estarán trabajando en este mecanismo para facilitar el comercio de bienes de consumo, tecnología no crítica, energía, bienes agropecuarios y otros fuera del marco de aranceles generales impuestos por Trump y de los controles a la exportación por seguridad nacional.

Este encuentro se da a pocos días de que el presidente chino, Xi Jinping, inicie una visita de Estado en Washington en la que se espera que trate con Trump asuntos como la guerra en Irán, comercio, la IA, Taiwán y defensa.

La reunión se llevó a cabo cuando resta menos de dos meses para poner fin a la tregua que evitó los aranceles y tasas recíprocas que fueron suspendidos en 2025, tras intensa tensión política entre ambos, que caducará el próximo 10 de noviembre.