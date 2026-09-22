Actriz afirma que sufrió acoso en la escuela donde menor fue violado en grupo en Perú

"¡Ese es el peor colegio en el que pude estar! Yo llegué en tercero de secundaria y todos tenían actitud de delincuentes. Una chica de pelo rojo me hizo 'bullying' durante mis tres años ahí. Me amenazaban con pegarme, me gritaban insultos y pude ver cómo entre mujeres se agarraban a mechonazos y combazos (golpes)", manifestó Marina Gold en un mensaje en la red social X.

"Mis amigas y yo teníamos miedo, era como una cárcel. No sé qué pasa con algunos hijos de marinos que se les sube y por tener un poco de dinero se creen dioses. El problema es que el colegio permite a diestra y siniestra este 'bullying' que lleva ocurriendo años de años. Justicia para el chico afectado y que nadie se quede callado", añadió.

Tras ese mensaje, los usuarios en las redes sociales apuntaron que la chica de pelo rojo a la que se refería Marina Gold es supuestamente la 'influencer' Michelle Onetto, conocida como 'Ñengo', quien ha rechazado las acusaciones en su contra a través de un vídeo.

Este martes, durante una transmisión a través de la red social Kick, Marina Gold señaló que teme ver el vídeo de su excompañera de escuela.

"Me da miedo ver el vídeo de Michelle", dijo la 'streamer' al relatar el sentimiento de debilidad que tenía en esas situaciones.

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"Quizá no te acuerdas de tantas personas a las que se lo hiciste, pero cada persona a la que se lo hiciste se va a acordar siempre para toda su vida", apuntó Gold.

"No señalo a una persona en específico, porque han sido muchas las personas que me han hecho 'bullying' en el colegio. Ha sido un grupito, liderado por alguien, y mucha gente de mi promoción puede hablar y corroborar lo que yo digo", concluyó.

El caso de la violación del menor ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise, que administra la Marina de Guerra del Perú, tiene a diez estudiantes internados provisionalmente en un centro para menores por cuatro meses mientras prosiguen las investigaciones.

El ataque denunciado por la familia de la víctima ocurrió aparentemente cuando los alumnos regresaban en el autobús a la escuela, el último martes, después de haber participado en un torneo de fútbol, a pesar de que en el vehículo también estaban otros adultos a cargo de los estudiantes.

Este episodio ha generado una ola de indignación en Perú por los episodios de acoso y violencia sexual denunciados en las escuelas particulares y especialmente por la supuesta incidencia de racismo y clasismo en el Almirante Guise, cuyo administración ha pasado a manos del Ministerio de Educación por orden del Gobierno.