Al menos 14 civiles muertos tras un ataque con drones en la región etíope de Tigré

“Los ataques mataron a 14 civiles e hirieron a otros 22. Los heridos están recibiendo atención en el Hospital General de Alamata”, confirmó a EFE el alcalde trigrino de la localidad, Moges Shiferaw.

Los bombardeos alcanzaron las escuelas entre las 09.30 y las 12.00 hora local (6.30 y 9.30 GMT), en lo que Shiferaw calificó como una continuación de las ofensivas militares de Adís Abeba contra civiles.

Aunque el Gobierno federal no ha emitido una declaración oficial al respecto, un funcionario de seguridad aseguró a EFE, bajo condición de anonimato, que "el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) ha estado utilizando escuelas y universidades como depósitos de suministros militares y centros de operaciones”.

Los rebeldes de Tigré acusan al Ejecutivo central de “violar abiertamente” el acuerdo de paz de Pretoria de 2022, citando los recientes bombardeos aéreos en la capital regional, Mekele, y en la localidad noroccidental de Sheraro.

Por su parte, Adís Abeba acusa al FPLT de integrar una alianza militar hostil -denominada localmente “Compromiso” o “Tsimdo”, en la que participaría Eritrea- junto a una nueva coalición opositora orientada a derrocar al primer ministro etíope Abiy Ahmed.

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El domingo pasado, siete grupos armados y de oposición anunciaron la creación de una coalición con el objetivo de derrocar al Gobierno federal y establecer un Ejecutivo de transición inclusivo.

El anuncio se hizo mediante una declaración leída en directo en Tigrai TV (televisión pública de Tigré) por el presidente del Movimiento Nacional Amhara Fano (AFNM), Zemene Kassie. La televisora fue suspendida un día después del anuncio.

El recrudecimiento de las hostilidades y la retórica militar han reavivado el temor a una nueva guerra a gran escala en el Cuerno de África.

Etiopía todavía se recupera de la guerra civil que asoló Tigré de noviembre de 2020 a noviembre de 2022, enfrentando a los rebeldes del FPLT con el Ejército federal, apoyado por milicias locales afines y tropas eritreas.

Al menos 600.000 personas murieron en la contienda, según el mediador de la Unión Africana (UA) en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

Tras dos años, ambas partes firmaron en Sudáfrica un acuerdo de paz auspiciado por la UA, que permitió la entrada de ayuda a la región, donde la ONU había denunciado un "bloqueo humanitario de facto" durante la guerra.