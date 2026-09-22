Albares dice que España defenderá a sus empresas en Cuba y rechaza sanciones

"El Gobierno español siempre va a defender a sus empresas, las empresas españolas que hacen negocios en cualquier parte del mundo, y no aceptamos la extraterritorialidad de las leyes y las sanciones", dijo Albares durante un acto del foro del Atlantic Council en Nueva York.

Albares señaló que esta posición cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y afirmó que todo lo relacionado con Cuba debe respetar la soberanía y la integridad territorial de la isla, así como el derecho internacional.

"Todo lo que tenga que ver con Cuba debe respetar la soberanía de Cuba, su integridad territorial y, por supuesto, el derecho internacional", afirmó.

Preguntado por la situación en Cuba y América Latina, el ministro aseguró que España excluye completamente el uso de la fuerza contra cualquier país de la región, incluida Cuba.

"El uso de la fuerza cuando se trata de cualquier país de América Latina, incluida Cuba, es algo que excluimos completamente", señaló.

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El ministro añadió que España mantiene un diálogo con las autoridades cubanas para garantizar que se respeten los intereses españoles y los del conjunto de la comunidad latinoamericana.

"Tenemos un diálogo con ellos para asegurarnos de que los intereses de España, pero también los de toda la comunidad latinoamericana, sean respetados", dijo.

Albares afirmó asimismo que España intenta ayudar al pueblo cubano mediante el envío de alimentos y medicinas, así como de paneles solares para hacer frente a la escasez de electricidad.

"Intentamos ayudar al pueblo cubano, y estamos enviando tanto alimentos como medicinas, y también estamos enviando paneles solares para ayudarles con la escasez de electricidad", explicó.

Las declaraciones de Albares se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara este martes ante la Asamblea General de la ONU con recurrir a la fuerza militar en Latinoamérica si considera que los intereses de su país están amenazados.

En los últimos meses, la Administración Trump ha endurecido su política hacia Cuba con nuevas sanciones contra empresas y responsables vinculados al Gobierno cubano.