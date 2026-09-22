Ben Gvir dice a Catar que acoja a los gazatíes tras discurso en ONU que denuncia genocidio

"La gente de Gaza está suplicando poder emigrar, y Hamás, con la ayuda de los gobernantes de Catar que apoyan el terrorismo, está haciendo todo lo posible para impedírselo" dijo Ben Gvir en un mensaje escrito en árabe en su cuenta de la red social X.

"Tengo una propuesta para el emir de Catar: en lugar de financiar a Hamás, abre las puertas de tu país a los habitantes de Gaza que quieren emigrar ¡y veamos entonces cuántos se quedan en Gaza!", añadió el ministro ultranacionalista e impulsor de que los detenidos palestinos sean torturados en las cárceles israelíes.

En su discurso este martes, Al Thani dijo que lo que Israel le ha hecho a Gaza "es un genocidio en todo el sentido de la palabra, y una mancha de vergüenza en la conciencia de la humanidad en su conjunto".

El catarí, el único jefe de Estado de un país árabe del golfo Pérsico que ha acudido a Nueva York, lamentó también que "las generaciones futuras se sorprenderán por la enorme brecha entre la magnitud de la catástrofe y el nivel de la respuesta internacional para detenerla", al tiempo que condenó las acciones de Israel.

A principios de septiembre, en plena precampaña electoral, Ben Gvir anunció incluso un presunto plan estatal para expulsar a 1,86 millones de gazatíes de la Franja en un plazo de siete años, y dijo que si su partido, Poder Judío, sigue en el nuevo Gobierno, exigirá la creación de una cartera de Migración para acometerlo.