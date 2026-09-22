Bolsa mexicana gana un 1,45 % y anota su mejor ganancia en casi un mes

“El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Bas, quien precisó que el Nasdaq Compsite cerró con alzas, mientras el Dow Jones y el S&P 500 registraron pérdidas en Estados Unidos.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV “cerró la sesión con una ganancia de 1,45 %, la mayor desde el 21 de agosto y cerrando en su mayor nivel desde el 9 de septiembre”.

Al interior del mercado mexicano, resaltaron las ganancias de las emisoras Grupo Aeroportuario del Centro (+3,99 %), Grupo México (+3,65 %), Cemex (+2,78 %), Femsa (+2,06 %) e Industrias Peñoles (+1,83 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 0,23 %, mientras retrocede un -1,49 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,37 % frente al dólar, al pasar de 17,23 a 17,29 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 185,8 millones de títulos por un importe de 18.492 millones de pesos (unos 1.069 millones de dólares).

De las 789 firmas que cotizaron en la jornada, 507 terminaron con sus precios al alza, 247 tuvieron pérdidas y 35 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 11,02 %; de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con 9,04 %; y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 8,19 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de gimnasios Sports World (SPORT S), con el -3,81 %, de la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP), con el -3,02 %; y de la productora de acero Industrias CH (ICH B), con el -2,8 %.