Bosnia y Herzegovina afirma en ONU que Serbia mantiene la ideología que llevó al genocidio

Durante su intervención en la Asamblea en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU, Becirovic condenó el enaltecimiento por parte de líderes de Serbia del criminal de guerra convicto Ratko Mladic, que fue enterrado con honores militares el pasado septiembre.

"La glorificación institucional de este criminal de guerra representa un acto inaceptable y es una indicación de que Serbia no ha abandonado su ideología ni aquellas políticas que desembocaron en la agresión y el genocidio", aseveró el mandatario.

El llamado 'carnicero de los Balcanes' es considerado un héroe por muchos en Serbia, pese a ser el máximo responsable del asesinato de 8.000 hombres y niños bosniomusulmanes.

Esta masacre es calificada como genocidio por la Justicia internacional y supone la peor matanza en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Miembros del Ejército serbio cubrieron el féretro de Mladic con las banderas de Serbia y de la República Srpska -una de las dos entidades autónomas de Bosnia y Herzegovina- mientras lo sacaban de la iglesia.

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La procesión fue encabezada por policías en motocicletas y miles de ciudadanos aplaudieron a lo largo del recorrido mientras pasaba el coche fúnebre con el féretro, según las imágenes retransmitidas por la emisora regional N1.

Becirovic describió esta situación como "un asalto directo a los valores de las Naciones Unidas, cuyos tribunales pronunciaron una sentencia final" contra Mladic, que murió cumpliendo cadena perpetua en La Haya.

Durante su discurso también se refirió a conflictos armados actuales como el de Rusia y Ucrania, que calificó como "un ejemplo flagrante de violación de la carta de la ONU", o el de Israel y Gaza, "que representa el mayor fracaso de la humanidad en el siglo XXI".

"No podemos permanecer en silencio frente a la injusticia. El mundo no respondió adecuadamente a la agresión contra Ucrania o al genocidio contra los palestinos en Gaza. La falta de respeto por el derecho internacional no puede llevar al mundo a la prosperidad", aseguró.

Por ello, abogó por una "cultura de diálogo, cooperación y paz" y por "revitalizar" el papel de la ONU como centro global de coordinación y cooperación, con una reforma que fortalezca su credibilidad.