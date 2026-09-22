Burnham aboga en la ONU por combatir la desinformación extranjera y señala a Rusia

"En los últimos años, hemos visto una ofensiva a escala industrial por parte de actores hostiles en el entorno informativo de Reino Unido y el de muchos aliados", afirmó el líder laborista, ofensiva que atribuyó a "agencias rusas" que han usado 'bots', webs falsas y noticias falsificadas.

Burnham anunció que ha pedido a los jefes de seguridad británicos que empiecen a crear "un nuevo centro nacional para la defensa de la información, para detectar, atribuir e interrumpir este tipo de ataques estatales hostiles a la información para apoyar y defender nuestra democracia".

"El Kremlin destina unos 1.300 millones de libras al año a manipular la información. Hablamos de una campaña insidiosa que se mete en los hogares de la gente y distorsiona lo que sienten por su propio país y su comunidad, creando una narrativa de decadencia, avivando la división y sembrando desesperanza", dijo.

El político, que advirtió que la inteligencia artificial (IA) multiplicará esa "amenaza", reconoció la influencia de esas campañas en su país en la última década, al cumplirse diez años del referéndum del Brexit, y aseguró que "Reino Unido ha vuelto" y tiene "perspectivas únicas" que compartir.

"Usaremos nuestra experiencia en Reino Unido y el hecho de que ya pasamos por ese 'shock' desde hace 10 años para ayudar a otros países. Con la proximidad de más elecciones en Europa, más naciones se enfrentan a estos problemas, algunas por primera vez", enfatizó.

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Londres ha "colaborado con Moldavia para proteger sus comicios de la influencia rusa", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la base de la seguridad nacional es una sociedad "fuerte y cohesionada", por lo que esta empieza "en cada hogar", y si las personas están sufriendo por el coste de vida y la falta de oportunidades "van a ser mucho más vulnerables".

El primer ministro británico dijo que planea revelar un "plan de 10 años" más adelante este año, enfocado en la asequibilidad y en establecer un marco para combatir "la marea venenosa" de la desinformación.