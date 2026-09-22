Burnham anuncia una alianza de IA con EEUU para proteger "infraestructuras críticas"

Burnham presentó a su país como un "mediador honesto" que busca unificar a un mundo dividido y afirmó que "empezará con uno de los retos y oportunidades más importantes de nuestra época: la IA de frontera", señalando que "todos hemos escuchado las advertencias".

"Las decisiones fundamentales sobre esta tecnología son demasiado importantes para dejarlas al azar. Deben ser tomadas por gobiernos electos que sirven a la gente trabajadora (...)", afirmó el líder laborista, que prometió poner la IA como eje en su presidencia del G20 en 2027.

Burnham aplaudió que en materia de salud, la IA tiene el "potencial" de prevenir, tratar y curar el cáncer, y consideró que será la "clave para el desarrollo económico, la ruta para transformar la educación y una herramienta vital para mantenernos seguros".

No obstante, reconoció que la gente está "preocupada" porque cambiará "la manera en que vivimos y trabajamos" y será un "multiplicador del riesgo", y recordó las "lecciones de la primera revolución industrial" que comenzó hace dos siglos en el norte de Inglaterra.

"Fue una época de progreso tecnológico increíble, pero para los trabajadores, la disrupción trajo un enorme sufrimiento y explotación. Las cosas empeoraron mucho antes de mejorar. Esta vez tenemos que hacerlo bien", declaró.

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Burnham destacó las tecnologías y talento de IA de Reino Unido y expresó confianza en la vigilancia de los riesgos mediante su "instituto de seguridad de IA líder en el mundo trabajando codo con codo con EE.UU. y los laboratorios líderes en seguridad de IA", sostuvo.

"Pero tenemos que ir más lejos. Tras la reunión convocada por su majestad el Rey Carlos la semana pasada, hoy puedo anunciar que pondré a la IA en el corazón de la presidencia del G20 de Reino Unido el año que viene", agregó.

El político señaló cómo en la crisis financiera de 2008 el G20 formó pequeños grupos de trabajo, un método que "funcionó" para establecer principios que se implementarían en cada país.

En ese sentido, prometió "trabajar juntos para ponernos de acuerdo en una serie de principios globales y estándares para garantizar la transparencia y acceso que necesitamos para incrementar nuestra preparación y asegurar que el desarrollo de la IA es seguro", enfatizó.