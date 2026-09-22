Burnham dice que Reino Unido se mantendrá "firme" ante "amenazas" sobre las Malvinas

"Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, incluyendo cuando amenacen los derechos de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas", afirmó Burnham durante su discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra del 22 al 28 de septiembre en Nueva York.

Sus declaraciones se producen en un momento de renovada tensión entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas, administradas por Londres desde 1833 y reclamadas por Buenos Aires.

El Gobierno de Javier Milei ha endurecido en las últimas semanas las medidas contra empresas que operan en el archipiélago sin autorización argentina y ha enviado al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El proyecto refuerza las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Malvinas y eleva las penas por actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos.

La iniciativa también contempla penas de prisión de hasta 15 años para determinadas campañas de desinformación financiadas o dirigidas desde el extranjero.