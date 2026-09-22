Christie's subastará una escultura de Giacometti por un precio de entre 20 y 30 millones

'Figure, demie grandeur' ('Figura, tamaño medio') es la estrella de la subasta de la colección del banquero estadounidense Herbert Lust, fallecido recientemente y que mantuvo una estrecha amistad con Giacometti.

La obra data de 1949, el año en que ambos se conocieron en París durante un almuerzo de artistas e intelectuales, y es una de las primeras figuras completas de bronce que se conocen del periodo de la posguerra.

La pieza de 119 centímetros de altura es además uno de "los mejores ejemplos de la serie más preciada del escultor que aún se conservan en manos privadas", resalta la casa.

De la colección de Lust también se subastará 'Les Indes Galantes', un cuadro del estadounidense Frank Stella de 1962, "un año crucial tanto para su trayectoria como para el canon histórico del arte en general".

'Les Indes Galantes' es una de las cuatro obras de la serie 'Mitered Squares' a gran escala del artista y saldrá a la venta por un precio estimado de entre 7 y 10 millones de dólares.

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Esta pieza no ha aparecido en subasta en casi un cuarto de siglo, por lo que Christie's la describe como "una oportunidad única para los coleccionistas".

En total, la casa de subastas espera recaudar 50 millones de dólares con la colección de Lust, que incluye otras obras como 'LOVE Wall', de Robert Indiana, con un precio estimado de entre 800.000 y 1,2 millones de dólares; 'Jointure de boules' ('La Poupée)' de Hans Bellmer, por un valor de entre 1,5 y 2,5 millones, y 'Qui répondra?' de Yves Tanguy, por un precio de entre 2 y 3 millones de dólares.