Colombia aspira a un crecimiento del 6 % basado en la inversión privada en sectores clave

Como recogen este martes medios colombianos, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, explicó las prioridades económicas del Ejecutivo del presidente Abelardo de la Espriella en una serie de actos paralelos a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Para que Colombia crezca necesitamos más inversión privada. No podemos crecer sobre la base de un sobreendeudamiento, exceso fiscal, derroche fiscal, aumento de gasto público; eso no es sostenible”, afirmó Restrepo.

El vicepresidente presentó ante empresarios extranjeros una cartera de 176 proyectos de inversión por un monto total de 150.000 millones de dólares dentro de lo que denominó Misión Crecer, que busca generar oportunidades de inversión, productividad, empleo y crecimiento.

La estrategia del nuevo Gobierno colombiano, que inició el 7 de agosto, busca movilizar la inversión tanto extranjera como local de diversas formas, reducir la burocracia, fomentar el talento y la tecnología, y apostar por sectores con potencial.

Con respecto a los minerales críticos, Restrepo aseguró en un encuentro organizado por Concordia, que son "estratégicos para el futuro de Colombia" y que el país puede ser un "actor relevante" en cobre y aprovechar "oportunidades" con el litio y el níquel.

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"Tenemos un nuevo impulso en América latina y lo tenemos que aprovechar", señaló con respecto a la mayoría de Gobiernos en la región alineados con Washington.

A su juicio, Colombia tiene una "gran oportunidad para construir algo nuevo y notable".

Restrepo, en su primer viaje oficial desde que accedió al cargo, se reunió con directivos de multinacionales, responsables de organismos multilaterales y miembros de ONG y centros de estudios.

El vicepresidente acudió a Nueva York esta semana para participar en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas con un mensaje del cambio que ha supuesto la llegada a la Presidencia de Colombia de De la Espriella.

Restrepo, quien parece que va a liderar el perfil internacional del Ejecutivo colombiano, tiene previsto intervenir este jueves en la plenaria de la Asamblea General.