Colombia le pide a Costa Rica eliminar la visa requerida para ingresar a ese país

"Le solicité a la señora presidente estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos. Hoy Colombia no le exige visado a los costarricenses, pero Costa Rica sí", afirmó De la Espriella.

La solicitud se realizó durante una visita de Fernández a Barranquilla (norte de Colombia), en la que los mandatarios celebraron una reunión bilateral y acordaron una "lucha sin cuartel" contra "el crimen transnacional y el narcoterrorismo".

"Yo entiendo que en otros gobiernos eso (el visado) era necesario, pero en este que vamos a compartir información de inteligencia, no. Créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica, no se preocupe", añadió De la Espriella.

Fernández se comprometió a revisar la solicitud, aunque en sus declaraciones previas ante los medios señaló que los acuerdos con Colombia no significan que "Costa Rica vaya a recibir a la basura" que De la Espriella "está limpiando de su patria".

Costa Rica exige visa a los ciudadanos colombianos desde octubre de 2023 mientras Gustavo Petro cumplía su mandato presidencial.