Colombia y Costa Rica muestran unidad y voluntad de cooperar contra el "narcoterrorismo"

En el marco de la primera visita oficial al exterior de la mandataria costarricense y del primer encuentro bilateral del colombiano con un homólogo latinoamericano, Fernández y De la Espriella coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada ante amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

“Si el crimen trabaja en red, nuestros Estados tienen más obligación de trabajar unidos”, subrayó De la Espriella, en la comparecencia conjunta que ofrecieron los dos presidentes tras su reunión en Barranquilla (norte de Colombia).

El mandatario colombiano destacó además que la cooperación bilateral se enmarcará en el Escudo de las Américas (también conocido como Coalición contra los Carteles de las Américas, A3C), iniciativa regional impulsada por Estados Unidos.

Fernández abundó en este punto. "Hoy podemos afirmar, con toda intensidad, que Colombia y Costa Rica dan un paso al frente en una lucha sin cuartel que nos une como mandatarios y es la persecución con mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos. Es una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y contra el narcoterrorismo que tanto daño le hace a nuestras naciones”.

La mandataria aclaró que esto no significa que “Costa Rica vaya a recibir a la basura” -en referencia a unas controversiales declaraciones suyas de la semana previa- que De la Espriella “está limpiando de su patria”, sino que hará todo lo posible para combatir “el flagelo del narcotráfico” junto a su homólogo colombiano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy trazamos una ruta de apoyo bilateral, he recibido acá a un presidente con el cual es posible hacer equipo, un equipo de trabajo muy profesional (...) para perseguir (al narcotráfico) y que ese cáncer no haga metástasis en mi amada patria”, añadió.

En opinión de De la Espriella, “esa batalla requiere sin duda alguna cooperación internacional y hoy encontramos en Costa Rica un aliado inmejorable, un país dispuesto a trabajar con Colombia" bajo el liderazgo de Fernández.

Durante la reunión en la sede presidencial alterna de Barranquilla, los dos gobernantes abordaron también el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad, el intercambio de información estratégica e inteligencia, el desarrollo de capacidades institucionales.

De igual forma, se refirieron a los avances en la coordinación de acciones operativas contra las redes criminales que operan a través de las fronteras.

Se revisaron iniciativas regionales como la Operación Zeus, liderada por la Fuerza Aérea Colombiana para proteger el espacio aéreo y marítimo, y la estrategia multinacional Orión, impulsada por la Armada de Colombia contra el narcotráfico y delitos conexos.

Asimismo, se planteó la necesidad de ampliar el análisis de inteligencia y compartir información entre los cuerpos policiales de ambos países.

Fernández había anticipado que la reunión era de carácter "urgente" para evitar que grupos desplazados por operativos antidrogas en Colombia redirigieran sus actividades hacia territorio costarricense.

Ambos mandatarios coincidieron en que el combate al crimen organizado y al narcotráfico constituye una prioridad compartida y que la alianza permitirá enfrentar de forma más eficaz estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otros delitos transnacionales.

De la Espriella solicitó además a su interlocutora la posibilidad de eliminar el requisito de visa para los colombianos en el país centroamericano, precisando que el propósito es que haya “reciprocidad migratoria en materia de visado” ya que actualmente Bogotá no les exige visado a los ciudadanos de Costa Rica.

“Yo entiendo que en otros Gobiernos era necesario, pero en éste que vamos a compartir información en inteligencia, créanme que no voy a dejar que se les ‘pase la basura para Costa Rica’”, anotó el mandatario colombiano.

La agenda del encuentro también incluyó el afianzamiento de los lazos históricos, la cooperación técnica y el compromiso mutuo de promover el desarrollo económico, el orden y la estabilidad democrática regional.

Las delegaciones, que incluyen a ministros de Seguridad, Justicia e Inteligencia de Costa Rica, continuarán los trabajos técnicos este miércoles.